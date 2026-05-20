"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4225

W ostatnim czasie w serialu "Pierwsza miłość" działo się naprawdę sporo, a niektóre spotkania wywołały niemałe zakłopotanie u ekranowych postaci. Bartek, mimo rozkwitającego uczucia do Ilony, zachował się dość zachowawczo i przedstawił ukochaną jedynie jako koleżankę z pracy, gdy para nagle natknęła się na Emilkę. W tym samym czasie Janek odwiedził Lilkę z okazji pierwszych urodzin małej Poli, podczas których pojawiła się anonimowa paczka pełna prezentów, choć szybko wykluczono, że wysłała ją Kinga. Spore zamieszanie zapanowało też w klinice, gdzie Marcin Kochański próbował interweniować w sprawie wyrzucenia syna z praktyk, co doprowadziło do starcia między ugodową Grażyną a nieugiętym w kwestii etyki Kacprem. Sam Florian również nie zamierzał odpuszczać i zaproponował Julicie wejście w pewien układ. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Pierwsza miłość" odc. 4225 - streszczenie

Julka wykazuje silną potrzebę zbliżenia się do swojego ojca i przeprowadzenia z nim szczerej rozmowy. Kacper postanawia jednak interweniować i odradza Marysi organizowanie takiego spotkania, tłumacząc to rzekomymi konsultacjami z terapeutką oraz obawą przed napadami agresji u mężczyzny. W tym samym czasie Radek zmaga się z wyrzutami sumienia po aferze z praktykami i proponuje Julicie wspólne mieszkanie, aby naprawić ich relacje. Sama Julita zaczyna jednak czerpać profity z niejasnej relacji z Florkiem, w którą angażuje się coraz mocniej. Emilka ma za sobą trudny pierwszy dzień w przychodni, gdzie staje się naocznym świadkiem gwałtownej kłótni i rękoczynów. Tymczasem Kulas decyduje się na kolejne podejście do matury, utrzymując ten fakt w tajemnicy przed Anielą. Spokój w Wadlewie przerywa również tajemniczy telefon od mężczyzny, który może mieć informacje na temat zaginionej Kazanowej.

"Pierwsza miłość" odc. 4225 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa można śledzić regularnie na antenie telewizyjnej, gdzie każdy nowy epizod przynosi kolejne zwroty akcji. Jeśli nie chcecie przegapić najświeższych wydarzeń z życia Marysi i jej bliskich, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem w popołudniowym paśmie. Produkcja jest emitowana w dni powszednie, przyciągając przed ekrany rzesze wiernych odbiorców. Odcinek numer 4225 zostanie wyemitowany 27 maja 2026 o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to produkcja, która towarzyszy nam już od ponad dwóch dekad, pozwalając zżyć się z losami głównych bohaterów. Twórcy sprawnie łączą opowieści o miłosnych wzlotach i upadkach z wątkami sensacyjnymi, dzięki czemu przygody we Wrocławiu i Wadlewie nigdy się nie nudzą. Akcja często porusza też aktualne tematy społeczne, co sprawia, że opowieść pozostaje bliska rzeczywistości. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi historie oparte na codziennych problemach, ale podane w bardzo przystępnej formie. W serialu występują między innymi:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)