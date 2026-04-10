"Na Wspólnej", odcinek 4196: Michał, rozdarty między miłością a uczuciami syna, szuka wsparcia u Brygidy

Poprzedni odcinek serialu „Na Wspólnej” dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Rodzinne problemy u Elizy i Jarka przybrały na sile, gdy na jaw wyszła bójka Juniora, a wieczór zakończył się namiętnym pocałunkiem Wichrowskiego. Tymczasem dramatyczne chwile przeżywała profesor Agier, która najpierw usłyszała uspokajającą diagnozę, by chwilę później doznać zatrzymania akcji serca na oczach przerażonej córki. Napięcie rosło również w nowym trójkącie miłosnym, gdy Ignacy zażądał od swojego ojca, Michała, by ten zerwał z jego ukochaną Lucy. Jakby tego było mało, Kluskowa postanowiła donieść matce Brygidy o jej rzekomej zdradzie. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje pytanie, co jeszcze może nas zaskoczyć w życiu bohaterów?

"Na Wspólnej" odc. 4196 - streszczenie

Stan zdrowia matki Łucji gwałtownie się pogarsza, co skłania ją do poproszenia córki o zorganizowanie spotkania z notariuszem. W międzyczasie Nalepa zaczyna podejrzewać, że niepokojące objawy Krystyny mogą być wynikiem zatrucia metalami ciężkimi. Jego diagnozę potwierdza prześwietlenie protezy biodrowej, które ujawnia mikrouszkodzenia uwalniające toksyczny kobalt. Niestety, stan pacjentki jest zbyt ciężki, by poddać ją kolejnej operacji biodra, gdyż jej serce mogłoby nie przetrwać zabiegu. Równolegle, w życiu Elizy pojawia się Bartek, a ich spotkanie w domu Bergowej jest pełne namiętności, którą kobieta przerywa, umawiając się z nim w klubie, co zaczyna podejrzewać Sylwia. Z kolei Michał, rozdarty między miłością a uczuciami syna, szuka wsparcia u Brygidy, która próbuje przekonać Ignacego, by pozwolił ojcu na odnalezienie szczęścia.

"Na Wspólnej" odc. 4196 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani "Na Wspólnej" z pewnością z niecierpliwością wyczekują na rozwój najnowszych wątków. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc odpowiedzi na niektóre pytania, ale i tworząc nowe zagadki. Aby nie przegapić kluczowych wydarzeń w życiu ulubionych bohaterów, warto zapisać sobie datę premiery. Premierowa emisja 4196. odcinka serialu odbędzie się 16 kwietnia 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię nierozerwalnej przyjaźni zrodzonej w domu dziecka. Fundamentem tej opowieści jest dom przy tytułowej ulicy, który stał się przystanią dla kolejnych pokoleń rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów. Ich codzienne zmagania, miłości i dramaty pokazują, że więzi zawarte w młodości potrafią być silniejsze niż więzy krwi. Przez lata śledzimy losy bohaterów, którzy stali się dla wielu widzów niemal jak rodzina. W serialu występują m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)