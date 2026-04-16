"Na Wspólnej": streszczenie odcinka 4200

Życie mieszkańców najsłynniejszej ulicy w Polsce obfituje w nagłe zwroty akcji, co potwierdził ostatni odcinek serialu "Na Wspólnej". Łucja bardzo mocno przeżywała operację Krystyny, która również była przerażona wizją zabiegu, jednak córka za wszelką cenę starała się być dla niej oparciem. Tymczasem u Wojtka zrobiło się naprawdę niebezpiecznie, gdy Misiek dopadł go i za pomocą poważnych gróźb próbował wymusić informacje o miejscu pobytu Andżeli. Do akcji wkroczył wtedy ojciec chłopaka, który nie wahając się, wykorzystał swoje dawne znajomości do opanowania tej trudnej sytuacji. W wątku Julki nastąpiło natomiast pewne oczyszczenie atmosfery, ponieważ Kosma w końcu przeprosił ją za brak zaufania, choć wspólna praca na planie teledysku wciąż budziła w nim potrzebę ciągłej analizy ich zachowania. Zobaczymy, jak te wszystkie zawirowania wpłyną na dalsze losy ulubieńców w nadchodzącym czasie.

"Na Wspólnej" odc. 4200 - streszczenie

Rodzina Szulców znajduje się w trudnym położeniu po tym, jak została zastraszona przez niebezpiecznego Miśka. Jedyną osobą, która zdaje się nie odczuwać strachu przed bandytą, jest Juliusz. Mężczyzna, mimo że jest śledzony przez przestępcę, decyduje się pójść po Andżelę, ignorując potencjalne konsekwencje. W tym samym czasie Mariusz Czerski musi zmierzyć się z wizją utraty prawa do wykonywania zawodu, a dodatkowo jeden z jego klientów domaga się od niego wypłaty aż pięciu milionów złotych. Z kolei Alan przekazuje Oli tragiczne wieści o śmierci swoich rodziców i prosi dziewczynę, aby zajęła się organizacją pochówku. Napięta atmosfera panuje również u Jarka i Elizy, a Sylwia swoimi działaniami wprowadza spore zamieszanie w relacji Bartka.

"Na Wspólnej" odc. 4200 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców kamienicy przy ulicy Wspólnej od lat przyciągają przed ekrany osoby szukające ciekawych wątków obyczajowych i życiowych dylematów. Produkcja jest emitowana regularnie, dzięki czemu można na bieżąco śledzić zmagania bohaterów z codziennością oraz ich skomplikowane relacje uczuciowe. Aby dowiedzieć się, jak Czerski poradzi sobie z żądaniami klienta i czy Juliusz bezpiecznie dotrze do celu, warto zasiąść przed telewizorem w godzinach wieczornych. Premiera 4200. odcinka serialu "Na Wspólnej" odbędzie się w czwartek 23 kwietnia 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ten popularny serial to opowieść o grupie przyjaciół, którzy wychowywali się razem w domu dziecka pod opieką Marii i Włodka Ziębów. Punktem wyjścia dla całej historii był dar od zmarłego Wiktora Brzozowskiego, jakim okazała się kamienica, stająca się dla wszystkich bohaterów bezpieczną przystanią. Od lat obserwujemy, jak kolejne pokolenia rodzin Brzozowskich, Hofferów czy Zimińskich radzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi życie w Warszawie. To produkcja o silnych więziach, które są w stanie przetrwać największe burze i trudne momenty. W serialu występują między innymi:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)