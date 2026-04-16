"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4202

W świecie "Pierwsza miłość" zawirowania uczuciowe i niespodziewane zwroty akcji to chleb powszedni, o czym przekonaliśmy się po raz kolejny. W ostatnim odcinku Emilka przeżyła prawdziwy wstrząs po odkryciu prawdy o Fryderyku, a jego bezczelna propozycja tylko dolała oliwy do ognia. Razem z Martą postanowiła skonfrontować się z żoną mężczyzny, jednak to, co obie usłyszały podczas tego spotkania, kompletnie je zaskoczyło. W tym samym czasie Kinga zajęła się chorą Miszelką, co wywołało nagły atak paniki u Jolki, która po powrocie zastała puste mieszkanie. Z kolei Paweł rozpoczął terapię u Ilony i poznał obecnego męża Marysi, co skłoniło Kacpra do przejrzenia jego dokumentacji medycznej. Lekarz natrafił tam na fakty budzące prawdziwy lęk, więc czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Pierwsza miłość" odc. 4202 - streszczenie

Decyzja Emilki o odejściu z fabryki natychmiast wywołuje falę nowych plotek w jej otoczeniu. Przygnębiona kobieta próbuje wyrzucić z siebie trudne emocje w obecności Bartka, jednak mężczyzna zachowuje dystans i nie zamierza powielać dawnych błędów w ich relacji. W tym samym czasie Marysia zwraca się do Kacpra z prośbą, aby wspierał on Pawła, mając na uwadze przede wszystkim dobro małej Julki. Janek przyłapuje przyjaciela na przeglądaniu zdjęć byłej partnerki i wprost uświadamia mu, że kobieta zdążyła już na nowo poukładać sobie życie. Równocześnie Pawłem zaczyna coraz wyraźniej interesować się Dominika. Mikołaj, dowiedziawszy się, że Kalina nie dołączy do planowanej wycieczki do zoo, postanawia odwołać wyjazd z Kostkiem i Alanem. Mężczyzna nie akceptuje faktu, że kobieta unika z nim kontaktu, dlatego postanawia odszukać ją na budowie. Niestety, podczas jego wizyty na miejscu dochodzi do niespodziewanej tragedii.

"Pierwsza miłość" odc. 4202 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Produkcja ta od lat cieszy się dużym zainteresowaniem i jest stałym elementem popołudniowej ramówki telewizyjnej. Losy poszczególnych postaci można obserwować w każdy dzień roboczy, co stało się stałym punktem dnia dla wielu osób. Kolejne wątki są rozwijane systematycznie, przyciągając przed ekrany osoby ciekawe dalszych perypetii mieszkańców Wrocławia i Wadlewa. Premierowy odcinek serialu "Pierwsza miłość" o numerze 4202 zostanie wyemitowany 23 kwietnia 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to tytuł, który już od 2004 roku gości w domach wielu osób, przedstawiając skomplikowane relacje mieszkańców Wrocławia oraz spokojniejszego Wadlewa. Fabuła w naturalny sposób łączy wątki romantyczne z elementami sensacyjnymi, a czasem nawet kryminalnymi, co sprawia, że opowieść o Marysi i jej przyjaciołach nigdy nie stoi w miejscu. Twórcy chętnie podejmują ważne tematy społeczne, dbając jednocześnie o lżejsze, komediowe momenty, które pozwalają na chwilę wytchnienia. Przez lata obserwowaliśmy, jak bohaterowie dojrzewają i radzą sobie z życiowymi trudnościami, co zbudowało silną więź między postaciami a odbiorcami. W obsadzie tego serialu występują między innymi:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)