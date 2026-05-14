"Pierwsza miłość": streszczenie odcinka 4221

W ostatnim czasie w serialu "Pierwsza miłość" działo się naprawdę dużo, a losy bohaterów mocno się skomplikowały. Waldek został ostatecznie oczyszczony ze wszystkich zarzutów i wyszedł z aresztu, lecz nie potrafił wybaczyć Jadzi braku lojalności, co skończyło się dla niej porzuceniem. Mężczyzna nie pozostał jednak długo singlem, gdyż u jego boku błyskawicznie pojawiła się już inna kobieta. Z kolei Krystian, choć był szczęśliwie zakochany w Łucji Reterskiej, która niedawno próbowała zniszczyć Melkę, zdecydował się na spotkanie z dawną przyjaciółką oraz Piotrkiem. Równie niepokojąco zrobiło się u Seweryna, do którego po otrzymaniu krótkiej wiadomości od Kazanowej dotarło, że kobieta mogła go po prostu opuścić. Jak zatem potoczą się dalsze losy tych wszystkich postaci?

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4221 - streszczenie

W 4221 odcinku serialu Lucynka zauważa, że Jędrek i Klaudia mają wyraźny problem ze znalezieniem wspólnego terminu na randkę. Żeby im pomóc, postanawia wykorzystać zbliżające się urodziny jako idealny pretekst do ich spotkania. Niestety jej starannie przygotowana intryga zaczyna toczyć się własnym torem, wywołując spore zamieszanie. Z kolei Marta wciąż boryka się z akceptacją obecnego stanu rzeczy i nie zamierza się poddawać w swojej walce o lepsze jutro. Ostatecznie Szymon decyduje się na bardzo szczerą i dosadną rozmowę z nią, by uświadomić jej, co tak naprawdę myśli o jej zachowaniu. W tym samym czasie Seweryn powoli traci nadzieję na odnalezienie Kazanowej, będąc przekonanym, że żona odeszła od niego na dobre. Jedynie Śmiałek zachowuje optymizm i uważa, że nie wszystko jest jeszcze stracone, ponieważ ma już przygotowany konkretny plan działania.

"Pierwsza miłość" odc. 4221 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Śledzenie losów mieszkańców Wrocławia i Wadlewa to dla wielu osób stały punkt dnia przed telewizorem. Każdy nowy epizod przynosi odpowiedzi na pytania, które nurtują fanów od dłuższego czasu. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń z życia Lucynki czy Seweryna, warto zapisać sobie datę premiery w kalendarzu. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 21 maja 2026 roku. Produkcja pojawi się na antenie stacji Polsat o godzinie 18:00.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to produkcja, która od 2004 roku gości w polskich domach, łącząc wątki obyczajowe z elementami komedii i kryminału. Fabuła skupia się na perypetiach grupy przyjaciół, których życie toczy się na zmianę w tętniącym życiem Wrocławiu oraz w malowniczym Wadlewie. Serial często podejmuje ważne tematy społeczne, co sprawia, że opowiedziane w nim historie Marysi czy Kingi wydają się bardzo autentyczne. Luźna atmosfera i różnorodni bohaterowie to przepis na sukces tego popularnego tytułu, który od lat przyciąga przed ekrany. W serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)