QUIZ dla fanów filmu Kogel-Mogel. Sprawdź, jak dobrze znasz przygody Kasi i pani Wolańskiej

Kogel-Mogel to kultowa polska komedia, która doczekała się łącznie czterech części. Za najbardziej klasyczne i uwielbiane przez widzów uważa się dwa pierwsze filmy, wyreżyserowane przez Romana Załuskiego. Było to dawno, bo w 1988 roku, a następnie rok później, gdy pojawiła się druga część. Pierwszy film opowiada o Katarzynie Solskiej pochodzącej ze wsi, która marzy o studiach w Warszawie. Jej rodzice są temu przeciwni i szczególnie ojciec chce, by jego jedyna córka wyszła za mąż. Gdy przez pomyłkę Kasia myśli że nie zdała na studia, załamuje się i zgadza na ślub, jednak gdy pomyłka wychodzi na jaw, ucieka z domu do Warszawy. Tam niestety nie może poradzić sobie z zakwaterowaniem, bo przyjechała na studia za wcześnie i nagle na swojej drodze spotyka starszą kobietę z wnuczkiem, która szuka niani. Kasia Solska chodź niepewnie, godzi się na opiekę nad chłopcem i zamieszkuje z rodziną Wolańskich. Kolejne sceny, to kolejne kłopoty, a dla widzów wiele śmiechu!

Topky o pierwszym roku istnienia - Goście Jest Weekend w VOX FM

Kogel-Mogel: QUIZ dla fanów filmu

Jesteś fanem filmu "Kogel-Mogel"? Wiesz kto wypowiedział cytat "tu jest jakby luksusowo", a kto często powtarzał słowa "oj córciu, córciu"? Jeśli odpowiedziałeś na te pytania tak - zmierz się z naszym quizem poniżej i sprawdź, co wiesz o bohaterach komedii.