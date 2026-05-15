Rozwód po 19 latach małżeństwa. Iwona Pavlović zdradza prawdziwy powód rozstania

Iwona Pavlović szczerze o pierwszym małżeństwie. Rozwód nie wchodził w grę

Telewizyjna publiczność doskonale zna Iwonę Pavlović z niezwykle surowych i rzetelnych ocen prezentowanych podczas popularnego tanecznego show. Obecnie jednak gwiazda Polsatu znacznie częściej otwiera się przed mediami i chętnie dzieli się szczegółami ze swojej prywatności. Po finale najnowszej odsłony programu „Taniec z gwiazdami” popularna ekspertka postanowiła wrócić wspomnieniami do dawnych lat i zrelacjonowała przebieg swojego poprzedniego związku, budowanego przez blisko dwadzieścia lat.

Podczas niedawnego wywiadu udzielonego Marioli Bojarskiej-Ferenc słynna tancerka otwarcie podsumowała swój dawny status cywilny. Mimo upływu czasu traktuje ten dziewiętnastoletni okres jako niezwykle istotne doświadczenie życiowe. Zadeklarowała również jednoznacznie, że ze względu na wyniesione z domu wartości oraz tradycyjne podejście do relacji damsko-męskich przez bardzo wiele lat całkowicie wykluczała możliwość prawnego zakończenia związku.

Nowe uczucie Iwony Pavlović. Miłość przekreśliła dziewiętnaście lat małżeństwa

Kwestia definitywnego zakończenia trwającego prawie dwie dekady małżeństwa wywołała podczas rozmowy duże poruszenie. Iwona Pavlović unikała rzucania bezpośrednich oskarżeń i celowo nie chciała szukać konkretnych winnych tamtej sytuacji. Słynna jurorka z perspektywy minionego czasu zauważa powolne, lecz systematyczne wypalanie się tamtej relacji, mimo że ona sama wkładała ogromny wysiłek w ratowanie wspólnego życia.

Prawdziwy punkt zwrotny w jej ówczesnej codzienności stanowiło dopiero niespodziewane poznanie obecnego partnera. Tancerka potwierdziła wprost, że to właśnie uderzenie wielkiej miłości popchnęło ją do podjęcia ostatecznych i radykalnych kroków. Wcześniejsze wizje trwania w nieszczęśliwym małżeństwie ustąpiły miejsca potrzebie zmian, a potężne zaangażowanie emocjonalne w nowego mężczyznę ostatecznie zwyciężyło z siłą wieloletnich przyzwyczajeń.

Nawet nie wyobrażałam sobie, że ja bym mogła się rozwieść, to w ogóle by było niemożliwe. Było możliwe, jak uderzył mnie ten Amor, dopiero później. Natomiast w trakcie jakoś tak wychowana byłam, że może tak ma być, może to przejdzie... Mało tego, ja myślę, że gdybym tak mocno nie zakochała się w Wojtku, to nie byłoby rozwodu - mówiła w rozmowie Iwona Pavlović w "Vivie!".

Telewizyjna gwiazda wykorzystała ten wątek także do szerszej refleksji na temat trudnego położenia wielu Polek tkwiących w toksycznych związkach. Jak słusznie zauważyła na łamach magazynu „Viva!”, podstawową blokadą przed odejściem od nieodpowiedniego partnera często okazuje się zwykły brak własnych pieniędzy. Iwona Pavlović stanowczo uważa, że to właśnie pełne uzależnienie ekonomiczne od drugiego człowieka najskuteczniej odbiera kobietom odwagę do podjęcia decyzji o rozwodzie.