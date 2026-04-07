Wielkie zamieszanie w Hotelu Paradise. Kolejne Rajskie Rozdanie wstrząsnęło uczestnikami

Wejście Marty wstrząsnęło całym Hotelem Paradise. Szczególnie Bartkiem, który od razu powiedział, że chciałby stworzyć relację z dziewczyną. Mężczyzna zaczął się od razu o nią starać, a ta nie ukrywała braku zainteresowania. O dziwo Marta została też dobrze przyjęta przez koleżanki. Można śmiało powiedzieć, że uczestnicy tylko kiepsko przyjęli właśnie Bartka. Chłopak nie miał szczęścia do swojego wejścia.

Mecz rozstrzygnął o tym, kto siądzie na Rajskim Rozdaniu

Uczestnicy musieli stawić się przy boisku do badmintona. Decyzją Edyty Zając nowa uczestniczka Marta nie brała udziału w konkurencji. Wybrała za to Magdę i Oliwię na kapitanki dwóch drużyn. Podzielili się oni w następujący sposób:

Drużyna Magdy:

Andrzej,

Dominika,

Marcel,

Roksana.

Drużyna Oliwki:

Tobiasz

Weronika

Krystian,

Bartek.

Zwycięska drużyna zasiadała na krzesełkach podczas Rajskiego Rozdania. Po zaciętym meczu zwyciężyła drużyna Magdy i to oni byli tego wieczoru bezpieczni.

Marta za to otrzymała immunitet. Mogła wybrać dowolną osobę na Rajskim Rozdaniu. Uczestnicy zaczęli szybko dopytywać, do kogo zamierza podejść. Dziewczyna wskazała panów, którzy się jej podobają: Andrzeja, Bartka i Krystiana.

Rajskie Rozdanie Wyniki 7 kwietnia 2026

Jak się okazało, Marta miała ogromne szczęście - dziewczyna otrzymała immunitet. Dzięki temu mogła podejść do jednego z dwóch chłopaków: Andrzeja lub Marcela, ponieważ to oni siedzieli podczas rajskiego wyboru.

Wyniki Rajskiego Rozdania:

Andrzej - Marta

Dominika - Krystian

Marcel - Oliwia i Weronika.

Roksana - Tobiasz,

Magda -Bartek

Decyzją Marcela to Weronika opuściła Hotel Paradise

Uczestnicy wściekli po Rajskim Rozdaniu

Dziewczyny, szczególnie Oliwia i Dominika nie ukrywały swojego rozgoryczenia zmianami. Obie nie mogą być z osobami, z którymi chcą być. Andrzej też nie ukrywa tego, że jest otwarty na relację z Martą.

- Bardzo spoko dziewczyna - powiedział Andrzej

Oliwia ogólnie jest średnio zadowolona ze wszelkich zmian. Miała nawet pretensje do Krystiana, iż według niej miał być dla niej niemiły mówiąc "Porozmawiaj z nią sama". Chłopak był bardzo zaskoczony.

- Powiedziałem przecież normalnie do ciebie, żebyś z nią porozmawiała - powiedział Krystian.

Mimo to Marta nie ukrywa, że jest najbardziej nastawiona obecnie na relację właśnie z Bartkiem.