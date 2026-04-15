Zaskakujące zwroty akcji w "Sanatorium miłości". Widzowie ostro oceniają zachowanie seniorów

Miłosne zamieszanie w "Sanatorium miłości". Henryk R. łamie serce Emilii

Telewizja Polska błyskawicznie udostępniła zapowiedź nadchodzącej odsłony programu, gwarantując widzom potężną dawkę wrażeń. Wyjazd Basi z uzdrowiska absolutnie nie ostudził temperamentów kuracjuszy, którzy z każdym dniem pozwalają sobie na coraz więcej. Największe emocje wzbudza teraz skomplikowana relacja uczuciowa, w którą uwikłali się Ewa, Emilia oraz Henryk R. i Henryk J.

Ewa niedawno cieszyła się towarzystwem Henryka J., jednak w nadchodzącym odcinku otwarcie przyzna Marcie Manowskiej, że jej uczucia kierują się w stronę Henryka R. Sytuację komplikuje fakt, iż zwiastun ukazuje tego samego kuracjusza w namiętnym pocałunku z Emilią. Odważne zaloty nie przetrwają próby czasu, a odrzucona seniorka zaleje się łzami podczas szczerej rozmowy z prowadzącą show. Z kolei sam Henryk R. przed telewizyjnymi kamerami bez ogródek wyzna, że stracił zdolność do miłości.

Awantura w "Sanatorium miłości". Teresa i Mike w otwartym konflikcie

Miłosne uniesienia stanowią zaledwie ułamek wydarzeń zaplanowanych w najnowszej odsłonie "Sanatorium miłości". Wieczorne spotkanie seniorów wokół ogniska błyskawicznie przerodzi się w niezwykle burzliwą kłótnię. Przed kamerami wybrzmią mocne oskarżenia, które z pewnością zapiszą się w pamięci fanów produkcji.

Mike, mały chłopczyk w piaskownicy życia

- rzuci bezpośrednio Teresa. Zaatakowany uczestnik nie zamierza milczeć i momentalnie odpowie na zaczepkę. Mike oceni zachowanie seniorki w równie stanowczy sposób:

Dosłownie jadem pluje na wszystkich.

Lot awionetką i taneczne szaleństwo. Uczestnicy "Sanatorium miłości" przełamują strach

Twórcy formatu przygotowali dla kuracjuszy znacznie więcej niespodzianek. Grupa weźmie udział w żywiołowej zabawie tanecznej, a także stawi czoła własnym słabościom. Uczestnicy będą musieli pokonać wysokość i wsiąść na pokład niewielkiej awionetki, co zagwarantuje im potężny zastrzyk adrenaliny.

Widzowie "Sanatorium miłości" bezlitośni. Ostre komentarze na Facebooku

Opublikowany materiał wideo natychmiast wywołał lawinę reakcji w mediach społecznościowych. Fani programu nie gryźli się w język, ostro recenzując postawę telewizyjnych kuracjuszy.

"Jest pełen wachlarz osobowości. Erotoman, zakonnica, infantylna księżniczka, chłopczyk z piaskownicy..." "To 'Sanatorium' bardziej przypomina przedszkole, sądząc z zachowania niektórych uczestników" "Ale się narobiło, a Emilka 'już była w ogródku i witała się z gąską'..." "Naprawdę myślicie, że miłość można tak na pstrykniecie palcami znaleźć? I na dodatek w takim programie?" "I dlatego Teresa nie pozwala się obłapiać, żeby nie czuć się potem jak Emilia, gdy Henryk R. ruszy w konkury do Ewy"

- piszą oburzeni internauci na oficjalnym profilu programu na Facebooku. Najnowszą odsłonę perypetii seniorów w "Sanatorium miłości" stacja TVP wyemituje tradycyjnie w niedzielny wieczór.

Bohaterowie „Sanatorium miłości" o życiu po programie i poszukiwaniu miłości