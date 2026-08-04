Hubert Hurkacz z awansem w Montrealu. Polak pokonał Marcosa Girona

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-08-04 19:34

Hubert Hurkacz zameldował się w drugiej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Reprezentant Polski napotkał jednak sporo trudności w pojedynku z Marcosem Gironem. Ostatecznie decydujący set pokazał, kto tego dnia zasłużył na zwycięstwo.

Hubert Hurkacz uśmiecha się podczas konferencji prasowej. O wygranej Polaka w Montrealu przeczytasz na VOX FM.
Autor: AKPA

Hubert Hurkacz udanie wrócił do rywalizacji po pechowej kontuzji, jakiej nabawił się podczas tegorocznego Wimbledonu. W meczu otwarcia turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu polski tenisista wygrał z Marcosem Gironem 7:5, 4:6, 6:2. Chociaż początkowa faza spotkania sprawiła Wrocławianinowi sporo kłopotów, to w trzeciej, decydującej partii nie dał Amerykaninowi najmniejszych szans i udowodnił swoją wyższość. Liczymy na to, że "Hubi" swoją formę z trzeciego seta potwierdzi w kolejnych spotkaniach na korcie.

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