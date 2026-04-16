Jacka Magierę pochowano obok legendy! Kibice nie zapomnieli o Lucjanie Brychczym

16 kwietnia 2026 roku pożegnano tragicznie zmarłego Jacka Magierę.

Utytułowany szkoleniowiec został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, tuż obok legendy Legii Warszawa: Lucjana Brychczego.

Zgromadzeni kibice oddali hołd obu sportowcom, składając znicze i kwiaty na obu sąsiadujących grobach.

Jacek Magiera pochowany obok Lucjana Brychczego. Groby całe w kwiatach

Uroczystości pogrzebowe Jacka Magiery rozpoczęły się w samo południe od nabożeństwa w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Tuż po mszy świętej sformowano kondukt, który udał się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie zaplanowano pochówek wybitnego zawodnika i cenionego trenera. Dokładnie o godzinie 14:30 wystartowała docelowa część ceremonii. Zwieńczeniem niezwykle poruszającego i pełnego zadumy wydarzenia było złożenie trumny do grobu.

Warszawski cmentarz jest miejscem spoczynku wielu wybitnych postaci, a teraz do tego grona dołączył również utytułowany szkoleniowiec. Ciało legendy Legii Warszawa złożono w szczególnym miejscu, bo w bezpośrednim sąsiedztwie grobu Lucjana Brychczego, który zapisał się na kartach historii jako najskuteczniejszy snajper stołecznej drużyny. Odejście 90-letniego weterana w grudniu 2024 roku wstrząsnęło środowiskiem piłkarskim, dokładnie tak samo jak dramatyczne informacje z 10 kwietnia o nagłej śmierci Magiery.

Zlokalizowanie obu mogił obok siebie stanowi dla sympatyków Legii niezwykle symboliczne rozwiązanie. Potwierdziło to samo wydarzenie, gdyż tłumy żałobników uczestniczących w pochówku Magiery postanowiły przy okazji oddać hołd słynnemu „Kiciemu”. Płyta nagrobna zmarłego wcześniej piłkarza została całkowicie przykryta zniczami oraz wiązankami. Niezwykły widok potęgowały dodatkowo ogromne ilości wieńców ułożone na grobie tragicznie zmarłego trenera.

