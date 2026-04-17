Mamed Khalidov wprost o końcu kariery. Padła konkretna data i wymowna odpowiedź gwiazdy

Mamed Khalidov skrzyżuje rękawice z Pawłem Pawlakiem na XTB KSW 117, a stawką pojedynku będzie pas wagi średniej.

Ikona polskiego MMA stoi przed historyczną szansą wywalczenia mistrzowskiego tytułu po raz czwarty w karierze.

Kibice wstrzymali oddech, gdy ich ulubieniec usłyszał pytanie o koniec kariery w tym roku. Jego reakcja była niezwykle wymowna.

Mamed Khalidov vs Paweł Pawlak na XTB KSW 117. Legenda myśli o końcu kariery?

Mamed Khalidov i Paweł Pawlak to zestawienie, które rozpala fanów MMA w Polsce. Legenda KSW zamelduje się w klatce na warszawskim Torwarze po 517 dniach przerwy, licząc na kolejne wielkie osiągnięcie. Jako pierwszy w historii może sięgnąć po mistrzostwo KSW po raz czwarty, lecz wyzwanie jest potężne. Pawlak, panujący mistrz kategorii średniej, nie przegrał starcia od 2019 roku. Mamed traktuje oponenta z ogromnym respektem, co widać w jego wypowiedziach. Podczas wizyty w programie „Bez Gardy” Canal+ celowo opóźniał odpowiedź na pytanie, czy Pawlak może go znokautować lub poddać, a ostatecznie rzucił kultowym „pomidorem”. Prawdziwą burzę wywołał jednak inny wątek.

Wyjątkowy gest wobec Jacka Magiery tuż po pogrzebie. Ten szczegół mógł umknąć wielu osobom

Moment później, w trakcie serii bezpośrednich pytań, padło to najtrudniejsze: „Czy zakończy karierę w 2026 roku”. Khalidov przez moment widocznie bił się z myślami, odetchnął głęboko i stwierdził:

Wszystko możliwe

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed Pytanie 1 z 15 Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW? Marcin Tybura Mariusz Pudzianowski Popek Następne pytanie

Prowadzący program Dominik Durniat starał się dopytać, czy odpowiedź zmierza bardziej na tak, czy na nie.

Niech zostanie to tak, jak jest - uciekł od konkretnej odpowiedzi Mamed.

Z całej tej sytuacji można wywnioskować, że przyszłość zależy w dużej mierze od wyniku zbliżającego się starcia z Pawlakiem. Zawodnik pochodzący z Czeczenii już wcześniej sugerował, że jego sportowa droga powoli dobiega końca, choć w tym samym programie przyznał, że chciałby jeszcze zawalczyć na Stadionie Narodowym.

- Muszę odpocząć i się zastanowić, co dalej robić. Nie wiem, czy będzie mi się chciało na kolejną walkę robić. Jedną, dwie czy trzy. Naprawdę nie wiem, ale zobaczymy – mówił po ostatnim starciu z Adrianem Bartosińskim w listopadzie 2024 roku. Teraz, niemal półtora roku później, weteran ponownie wchodzi do klatki, jednak jego dylematy dotyczące sportowej emerytury wciąż mogą martwić kibiców.