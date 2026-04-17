Wyjątkowy gest wobec Jacka Magiery tuż po pogrzebie. Ten szczegół mógł umknąć wielu osobom

Pogrzeb Jacka Magiery na Powązkach. Prezydent Karol Nawrocki przyznał pośmiertne odznaczenie

Uroczystości pogrzebowe Jacka Magiery z pewnością pozostaną w pamięci polskiego środowiska piłkarskiego. Nagłe odejście asystenta selekcjonera kadry narodowej zszokowało zarówno kibiców, zawodników, jak i działaczy sportowych. Ostatnie pożegnanie szkoleniowca rozpoczęło się w czwartek, 16 kwietnia, w samo południe w warszawskiej Katedrze Polowej Wojska Polskiego. W trakcie mszy duchowny wspominał zmarłego w poruszających słowach, zwracając uwagę, że szkoleniowiec zawsze miał przy sobie różaniec. W uroczystościach pogrzebowych wzięły udział znane postaci ze świata futbolu, w tym kapitan reprezentacji Robert Lewandowski, a także dawni reprezentanci kraju, tacy jak Józef Młynarczyk, Michał Pazdan i Jacek Krzynówek. W kościele obecny był również prezydent Karol Nawrocki, który podjął decyzję o pośmiertnym przyznaniu trenerowi Krzyża Oficerskiego Odrodzenia Polski. Co ważne, zmarły został także wyjątkowo uhonorowany przez Polski Związek Piłki Nożnej, o czym w natłoku czwartkowych doniesień niewiele osób wiedziało.

Jacka Magierę pochowano obok legendy! Kibice nie zapomnieli o Lucjanie Brychczym

Specjalny komunikat po pogrzebie Jacka Magiery. PZPN przyznał mu Diamentową Odznakę Honorową

Po zakończeniu ceremonii pogrzebowej na oficjalnej stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej opublikowano niezwykle ważny komunikat. Federacja przekazała w nim informację o pośmiertnym przyznaniu drugiemu trenerowi kadry narodowej Diamentowej Odznaki Honorowej PZPN. Wyróżnienie to zostało nadane decyzją prezesa związku, Cezarego Kuleszy.

Pogrzeb Jacka Magiery w Warszawie. Były selekcjoner spocznie obok wybitnej postaci

W czwartek, 16 kwietnia, w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Jacka Magiery. Zmarłego pożegnali rodzina, przyjaciele, kibice, władze państwowe z Prezydentem RP Karolem Nawrockim oraz przedstawiciele środowiska piłkarskiego, w tym sztab i piłkarze reprezentacji Polski z selekcjonerem Janem Urbanem i kapitanem Robertem Lewandowskim, a także zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Prezydent RP odznaczył śp. Jacka Magierę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a prezes PZPN Cezary Kulesza Diamentową Odznaką Honorową PZPN. Msza święta żałobna została odprawiona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej. Następnie kondukt żałobny udał się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie odbyła się ceremonia pogrzebowa. Jacek Magiera spoczął w kwaterze K-1-17. Śp. Jacek Magiera zmarł 10 kwietnia 2026 roku w wieku 49 lat

- napisano w oficjalnym komunikacie na stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Wzruszający pogrzeb Jacka Magiery. Tłumy żałobników