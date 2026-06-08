Styl na siłownię - w czym ćwiczyć?

Poziom podstawowy – dla początkujących

Nadeszła wiekopomna decyzja – karnet na siłownię został zakupiony! Teraz potrzebujesz jeszcze tylko czasu, motywacji, energii, odpowiedniej butelki na wodę. Na szczęście z ubraniem jest trochę łatwiej. Bawełniane spodenki? Luźna koszulka? Wygodne buty z odpowiednią podeszwą? Skarpetki? Bielizna? No i mamy to!

Nie potrzebujesz wiele, by móc zacząć robić formę. Podstawą każdej garderoby treningowej są oczywiście szorty. To właśnie one najlepiej sprawdzają się podczas intensywnych ćwiczeń, treningów siłowych czy zajęć typu cardio, na których możemy porządnie się spocić. W tym sezonie królują luźniejsze fasony inspirowane estetyką streetwearu. Nie krępują ruchów, zapewniają komfort i doskonale wpisują się w aktualne trendy. Na co warto zwrócić uwagę? Elastyczna gumka w pasie oraz sznurek do regulacji obwodu zdecydowanie są absolutnie nieodzowne.

Bez komplikacji

Najprościej, jak się da – basic jest Twoim przyjacielem także podczas kompletowania stylówki na siłownię. Zdecydowanie dominują neutralne kolory, minimalistyczne kroje oraz ubrania, które równie dobrze wyglądają podczas ćwiczeń, jak i po wyjściu z siłowni. Coraz większą popularność zdobywają monochromatyczne zestawy utrzymane w odcieniach czerni, szarości, granatu czy beżu. Dzięki temu sportowe stylizacje wyglądają bardziej dopracowanie i nowocześnie.

Najłatwiejszy skoordynowany zestaw? Oczywiście czerń! Nigdy nie wychodzi z mody. Do klasyki należy też melanżowa szarość lubi się z praktycznie wszystkimi innymi kolorami.

i Autor: Cropp/ Materiały prasowe

Krok po kroku

Warto pamiętać również o detalach, które często bywają niedoceniane. Jednym z nich są wygodne skarpetki. Choć na pierwszy rzut oka wydają się mało istotne, mają ogromny wpływ na komfort ćwiczeń. Odpowiedni materiał pomaga odprowadzać wilgoć, chroni przed otarciami i zapewnia wygodę nawet podczas najbardziej wymagających treningów. W dodatku wysokie sportowe skarpetki stały się jednym z najmodniejszych akcentów ostatnich sezonów i coraz częściej pełnią funkcję stylowego dodatku. Im więcej naturalnych włókien, tym lepiej – nie można jednak demonizować domieszek elastycznych materiałów, dzięki którym ubrania dłużej trzymają kształt i pozwalają na optymalne dopasowanie do sylwetki. Wybierając koszulkę, spodnie, spodenki czy bluzę, zwróć też koniecznie uwagę na grubość materiałów – lekki tank pozwala skórze oddychać i daje pełną swobodę ruchów, a bluza z mięsistego dresowego materiału zapobiegnie przewianiu podczas rozgrzewki, kiedy mięśnie dopiero zaczynają pracować.

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