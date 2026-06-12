Zaczęło się od skąpego bikini. "Matka Chrzestna" zapoczątkowała seksowny trend na trybunach

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Luciana Salazar przed mistrzostwami świata w 2006 roku

Pochodząca z Ameryki Południowej Luciana Salazar urodziła się w 1980 roku i zyskała ogromną popularność w show-biznesie. Na przełomie wieków postanowiła rozpocząć karierę w modelingu. Rozpoznawalność zapewniły jej występy w argentyńskich komediach i programach telewizyjnych oraz rozbierane sesje zdjęciowe dla popularnego magazynu "Playboy". Międzynarodowy przełom nastąpił w 2005 roku podczas chilijskiego festiwalu w Viña del Mar, gdzie okrzyknięto ją królową imprezy. Jej odważne stylizacje budziły jednak skrajne emocje. Modelka zawsze wybierała skąpe bikini podkreślające sylwetkę, co wywoływało wyraźne oburzenie wśród konserwatywnych środowisk latynoskich.

Luciana Salazar podczas mundialu w Niemczech

Międzynarodowa sława modelki osiągnęła szczyt podczas mistrzostw świata rozgrywanych w Niemczech w 2006 roku. Celebrytka żywiołowo wspierała reprezentację Argentyny, przez co szybko zyskała u rodaków przydomek oznaczający Matkę Chrzestną tamtejszej kadry. Dodatkowe emocje budziły jej sesje zdjęciowe, w których występowała wyłącznie w biało-błękitnych barwach narodowych. Największy rozgłos przyniosła jej jednak nietypowa obietnica. Gwiazda zapowiedziała, że w przypadku zdobycia złotego medalu przez Argentyńczyków przebiegnie nago ulicami Buenos Aires. Drużyna pożegnała się z turniejem w ćwierćfinale, ale zachowanie fanki trwale zrewolucjonizowało otoczenie imprezy i zapoczątkowało modę na wyłanianie miss mistrzostw.

Argentyńska fanka Luciana Salazar na kolejnych turniejach

Niemiecki turniej nie był jednorazowym epizodem w kibicowskiej karierze znanej modelki. Kobieta pojawiła się w 2010 roku na mistrzostwach świata w Republice Południowej Afryki, ponownie wcielając się w rolę dobrego ducha argentyńskiej drużyny. Na trybunach można było już zauważyć inne panie w mocno wyciętych strojach. Fanki chętnie czerpały inspirację ze starszej koleżanki, szukając w ten sposób szybkiego rozgłosu i popularności w internecie. Zjawisko to sprawiło, że widzowie oraz media zaczęli nieoficjalnie przyznawać tytuły miss turnieju. Sama pionierka tego trendu pojechała również na mundial do Kataru, gdzie brytyjski dziennik "The Sun" nazwał ją najatrakcyjniejszą fanką z Argentyny, a ona mogła świętować na stadionie w Dausze zdobycie upragnionego mistrzowskiego pucharu.

Luciana Salazar komentuje plotki o operacjach plastycznych

Wygląd argentyńskiej gwiazdy do dzisiaj wywołuje żywe dyskusje. Chociaż kobieta chętnie pokazuje w sieci uroki macierzyństwa, uwaga opinii publicznej koncentruje się na jej ciele i przypuszczalnych zabiegach. Sama zainteresowana konsekwentnie twierdzi, że jej jedynym poprawianym operacyjnie elementem ciała jest kilkukrotnie powiększany biust. Perfekcyjna sylwetka ma być zasługą diety, natomiast idealna twarz to podobno wyłącznie efekt świetnych genów odziedziczonych po rodzicach. Celebrytka wspomaga swój wizerunek filtrami z Instagrama, co można ocenić w naszej galerii prezentującej słynną Matkę Chrzestną światowych mistrzostw.

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