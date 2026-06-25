Zaskakujący awans na mistrzostwach świata w piłce nożnej. Czesi odpadają z turnieju

Sensacja w grupie A MŚ 2026. Zespół RPA w fazie pucharowej

Zakończyły się zmagania w trzech pierwszych grupach mundialu. We wtorek, 24 czerwca, zapadły ostateczne rozstrzygnięcia w grupie B. Ekipa Szwajcarii wygrała 2:1 z Kanadą, a Bośnia i Hercegowina pokonała Katar 3:1. Do 1/16 finału przeszły drużyny Helwetów z 7 punktami oraz Kanadyjczyków, którzy zdobyli 4 punkty. Bośniacy z identycznym dorobkiem punktowym niemal na pewno zapewnili sobie awans z puli drużyn z trzecich miejsc. Prawdziwą niespodziankę przyniosła jednak rywalizacja w grupie A. Reprezentacja Republiki Południowej Afryki zostawiła w tyle faworyzowane ekipy Korei Południowej i Czech. Zawodnicy "Bafana Bafana" pokonali 1:0 drużynę z Azji, a Meksykanie gładko wygrali 3:0 z czeską kadrą. Tym samym gospodarze turnieju zwyciężyli w grupie A bez straty punktów, a drugie miejsce zajęło z 4 punktami niespodziewane RPA. Korea Południowa, mająca na koncie 3 punkty, musi liczyć na wyniki w innych grupach. Drużyna z Czech, zdobywając zaledwie jeden punkt, wraca do domu.

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W grupie C obyło się bez większych rewelacji, chyba że za taką uznamy występ reprezentacji Szkocji, która zdobyła punkty wyłącznie w starciu z Haiti. W decydującej kolejce Brytyjczycy ulegli Brazylijczykom aż 0:3, a zawodnicy z Maroka zwyciężyli 4:2 z kadrą Haiti. Oczekiwany awans do dalszej fazy wywalczyli Brazylijczycy oraz piłkarze z Maroka, mając na koncie po 7 punktów. Lepszy bilans bramek zagwarantował "Canarinhos" pierwsze miejsce w tabeli. Trzecia drużyna - Szkocja - pozostaje w niepewności co do awansu. W 1/16 finału poznaliśmy już pierwszy, historyczny pojedynek. Reprezentacja Republiki Południowej Afryki zagra w niedzielę, 28 czerwca, przeciwko kadrze Kanady. Na pozostałe zestawienia musimy jeszcze poczekać.