Amerykanie nie rozmieszczą wojsk w Polsce. Płaczek wprost: "Czy my jesteśmy gotowi?"

Paula Dąbrowska
2026-05-15 8:19

Gościem Jana Wróbla w piątkowym Porannym Ringu na antenie Radia VOX FM oraz kanale Youtube Super Ring był przewodniczący Klubu Poselskiego Konfederacji - Grzegorz Płaczek. Polityk skomentował temat amerykańskich wojsk w Polsce. Czy według niego Polska jest na to wszystko gotowa? Jak ocenia stan polskiej wojskowości?

Amerykanie JEDNAK powoli wycofują się z Europy?

Administracja Donalda Trumpa podjęła decyzję o wstrzymaniu planowanego rozmieszczenia dodatkowych sił zbrojnych w Polsce, co stanowi nagły zwrot w dotychczasowej polityce bezpieczeństwa. Decyzja ta jest bezpośrednio powiązana z nową strategią geopolityczną Waszyngtonu, zakładającą deeskalację napięć z mocarstwami w zamian za korzyści gospodarcze. Amerykanie traktują wycofanie się z wzmocnienia wschodniej flanki NATO jako gest dobrej woli wobec Rosji oraz kartę przetargową w szerokich negocjacjach handlowych z Chinami.

Biały Dom argumentuje ten krok również kwestiami finansowymi, podkreślając, że państwa europejskie muszą w większym stopniu samodzielnie finansować własną obronność. Choć obecne kontyngenty pozostają na miejscu, wstrzymane zostają inwestycje w nową infrastrukturę militarną. Polska dyplomacja, zaskoczona tym ruchem, stara się ratować sytuację poprzez propozycje zwiększenia zakupów amerykańskich technologii i sprzętu, próbując dostosować się do transakcyjnego stylu uprawiania polityki przez obecną ekipę w Waszyngtonie.

Jednocześnie Trump ogłosił na początku maja, że w ciągu roku wycofa z Niemiec około 5 tysięcy żołnierzy z jednej z bawarskich baw wojskowych. 

Amerykanie na poligonie w Drawsku Pomorskim

Grzegorz Płaczek o USA w Polsce 

Polityk Konfederacji nie ukrywa całej sytuacji wokół wojsk w Polsce.

- W przypadku Niemiec byliśmy informowani wcześniej, w przypadku Polski jest dziwna sytuacja. Czy my jesteśmy gotowi, aby wypełnić taką lukę? I czy my jesteśmy niezależni od tego, czy wojska USA będą stacjonować w Polsce czy nie, gotowi, żeby się obronić - powiedział Płaczek.

Jednocześnie odniósł się do niektórych zarzutów braku gotowości Polski na obronę. Nie skrytykował.

- Kiedy rozpoczynałem kadencję Sejmu, zacząłem żyć w smutnym przekonaniu, że w przypadku pełnoskalowej inwazji Rosji na Polskę, przyjdzie nam się bronić krótko, jeżeli ktoś nam nie pomoże. Czy po dwóch latach to się zmieniło? - podsumował Płaczek. 

