Agnieszka Fitkau-Perepeczko wraca do "M jak miłość"! Aktorka oficjalnie potwierdziła plotki

Agnieszka Fitkau-Perepeczko zniknęła z "M jak miłość" blisko dwie dekady temu

W 2003 roku Agnieszka Fitkau-Perepeczko stała się częścią ekipy "M jak miłość". W tej niezwykle popularnej produkcji grała Simonę Möller, która była matką Stefana Möllera oraz oddaną koleżanką Barbary Mostowiak, granej przez Teresę Lipowską. Ta niezwykle wyrazista postać błyskawicznie zyskała serca publiczności, stając się na kilka lat jednym z najważniejszych bohaterów drugoplanowych.

Jej przygoda z produkcją zakończyła się w 2007 roku. To wydarzenie przez długi czas prowokowało liczne dyskusje i domysły. W późniejszych rozmowach z dziennikarzami gwiazda nie ukrywała, że to nie ona podjęła decyzję o zakończeniu współpracy z serialem. Według scenariusza Simona wyemigrowała i od tamtej pory przestała gościć na ekranach telewizorów.

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Simona wróciła z okazji 25-lecia "M jak miłość"

W lutym 2026 roku, po kilkunastu latach przerwy, Agnieszka Fitkau-Perepeczko ponownie wcieliła się w postać Simony. Wzięła udział w jubileuszowym wydaniu "Walentynki z M jak miłość", zrealizowanym specjalnie na 25-lecie popularnej produkcji. Ponieważ był to odcinek specjalny, niezwiązany z bieżącymi wątkami, wielu miłośników serialu zastanawiało się, czy to tylko jednorazowy, pełen nostalgii powrót. Dzisiaj mamy już pewność, że na tym się nie skończy.

Agnieszka Fitkau-Perepeczko znów zagra Simonę

Za pośrednictwem Instagrama aktorka opublikowała kadr, na którym została uwieczniona w trakcie podpisywania papierów, trzymając w dłoni długopis. Do udostępnionego zdjęcia dodała bardzo jasny w przekazie komunikat:

"Simona wraca do Was ♥️♥️ Stało się... Trzymajcie kciuki... Jedni będą się cieszyć... drudzy zzielenieją ze złości... ale to trudno... takie jest życie... wszystkim się nie dogodzi (...). Dziękuję Wam... Simona... znowu będzie z Wami w kraju Praojców. Czy może być piękniej?"

Ciężko o bardziej wyraźny dowód. Artystka nie tylko ogłosiła swój wielki powrót na plan zdjęciowy, ale także zasygnalizowała fanom, że wszystko zostało już formalnie sfinalizowane i poparte umową.

Kiedy nowe odcinki "M jak miłość" z Simoną?

Aktualnie realizowane są materiały do nadchodzących epizodów "M jak miłość", które zagoszczą w ramówce TVP po letniej przerwie. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Agnieszka Fitkau-Perepeczko niedługo pojawi się przed kamerami, a fani serialu ujrzą ją w stałej obsadzie w jesiennych odsłonach produkcji.

Na tę chwilę owiane tajemnicą pozostają detale dotyczące tego, jak dokładnie bohaterka powróci do Grabiny oraz jaki będzie jej udział w świeżych historiach scenarzystów. Po niemal dwudziestu latach nieobecności, Simona na nowo włączy się w losy postaci z "M jak miłość", co z pewnością okaże się dla stałych widzów jednym z najmocniej wypatrywanych powrotów w historii polskich tasiemców.