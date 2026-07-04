Daniel Martyniuk twierdzi, że pobiła go własna rodzina. Pokazał zdjęcia

Potomek słynnego wokalisty zespołu Akcent oraz jego żony Danuty regularnie gości na łamach portali plotkarskich. Absolwent gdyńskiej Akademii Morskiej zamiast karierą w wyuczonym zawodzie nawigatora, przyciąga uwagę opinii publicznej kolejnymi incydentami. Całkiem niedawno bawił się na roczku swojego młodszego dziecka i wielu obserwatorów zakładało ostateczne ustabilizowanie się sytuacji prywatnej celebryty. Niestety, wirtualna przestrzeń zapłonęła po jego relacjach, w których Daniel Martyniuk oskarża swoich bliskich o pobicie.

Daniel Martyniuk oskarża rodzinę o pobicie. Syn Zenka nie kryje emocji

Warto zwrócić uwagę na burzliwą przeszłość syna Martyniuków. Z pierwszego małżeństwa z Eweliną doczekał się on córki Laury, a rozstaniu pary towarzyszyła medialna wymiana zdań. Z kolei w 2025 roku obecna partnerka kontrowersyjnego celebryty, Faustyna, urodziła mu syna Floriana, co również regularnie wywołuje sporo komentarzy w sieci. Wcześniej syn Zenka zdążył wejść w ostry konflikt ze znanym piosenkarzem Skolimem, a także odpowiadał za ogromne zamieszanie podczas lotu pasażerskiego, za co poniósł prawne konsekwencje.

Trwający od jakiegoś czasu spokój przerwały emocjonalne słowa i fotki udostępnione przez samego zainteresowanego. Na jednym z opublikowanych materiałów widać go przebywającego prawdopodobnie w szpitalu, natomiast kolejne zdjęcie ukazuje prześwietlenie głowy. Do fotografii dołączono utwór brytyjskiej formacji Black Sabbath, a sam autor wprost zarzucił zastosowanie wobec niego przemocy fizycznej przez własnych krewnych.

"Pobity przez własną rodzinę z Bielska Podlaskiego!!! Dokładnie z ul. Brańskiej towarzyszył im ich przedsiębiorczy Kolega z pobliskiej wsi zwanej Lewki. Trzech na jednego to już nawet nie jest banda jak to mówią "łysego" W A & E ... pff Nie wybaczę wam tego sorry" - czytamy. [pis. oryginalna]

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Syn gwiazdora disco polo żąda pieniędzy na operacje plastyczne

W udostępnionych w sieci słowach Daniel Martyniuk wymienił konkretne osoby, które miały uczestniczyć w akcie agresji. Deklaracje pokrzywdzonego autora postów brzmią niezwykle stanowczo i ewidentnie wskazują na chęć wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec domniemanych sprawców. Najbliższe dni prawdopodobnie przyniosą rozwój wypadków, a obserwatorzy kontrowersyjnego syna Zenka będą czekać na odniesienie się do tych zarzutów przez oskarżonych członków rodziny...

"Dziękuję bardzo za wszystko co zrobiła mi moja kochana rodzina" - podpisał zdjęcie z prześwietlenia czaszki.

"Zapłacicie za najdroższe operacje plastyczne w Los Angeles, ale choćbyście się zadłużyli na wszystko co macie moja twarz będzie wyglądać jak przed pobiciem Arturze Wojtku i Ewo" - zakończył.

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