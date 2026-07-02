Łobuzy i Roxie na jednej plaży! Dni Ślesina to hit weekendu

3 lipca 2026 roku plaża miejska w Ślesinie zamieni się w prawdziwe centrum letniej zabawy. Właśnie wtedy startują Dni Ślesina, czyli jedno z najmocniej zapowiadających się wakacyjnych wydarzeń w regionie. Na otwarcie na scenie pojawią się Łobuzy: zespół, który doskonale wie, jak porwać publiczność do wspólnego śpiewania i tańca.

To będzie impreza w klimacie, który fani disco polo i tanecznych hitów lubią najbardziej: plener, plaża, letni wieczór i muzyka, przy której trudno ustać w miejscu. Jeśli ktoś szuka wydarzenia, gdzie można po prostu dobrze się bawić, ten adres warto zapisać już teraz.

Kiedy i gdzie odbędzie się koncert?

Koncertowy start Dni Ślesina zaplanowano na piątek, 3 lipca 2026 roku. Wydarzenie odbędzie się na Plaży Miejskiej w Ślesinie. Cała impreza potrwa od 3 do 5 lipca, ale to właśnie pierwszy dzień szczególnie zainteresuje fanów disco polo za sprawą występu Łobuzów.

Dzień później, 4 lipca, przed publicznością zaprezentuje się Roxie, więc osoby planujące dłuższy wypad do Ślesina również znajdą coś dla siebie.

Łobuzy to gwarancja refrenów, które zna pół Polski

Łobuzy od lat należą do tych wykonawców, którzy idealnie odnajdują się na plenerowych imprezach i miejskich świętach. Ich koncerty są żywiołowe, bezpośrednie i nastawione na kontakt z publicznością, a to w disco polo i tanecznej muzyce rozrywkowej znaczy naprawdę wiele.

To zespół kojarzony z hitami, które błyskawicznie wpadają w ucho i równie szybko stają się obowiązkową pozycją na imprezowych playlistach. W przypadku takiego wydarzenia jak Dni Ślesina można spodziewać się setu pełnego energii, chwytliwych melodii i momentów, gdy cała plaża śpiewa razem z zespołem. Co ważne, popularność grupy w sieci robi wrażenie, sprawdziłem: Łobuzy mają blisko 928 tysięcy słuchaczy miesięcznie na Spotify, co tylko potwierdza, że ich piosenki trzymają mocny kurs na taneczny sukces.

Nie tylko koncert

Dni Ślesina nie kończą się na samym występie gwiazd. Organizatorzy przygotowali program, który ma przyciągnąć nie tylko fanów disco polo, ale też całe rodziny i wszystkich, którzy po prostu chcą poczuć wakacyjny klimat nad wodą.

turnieje siatkówki plażowej

animacje dla rodzin i dzieci

strefę gastro

strefę relaksu

Ciekawie zapowiadają się zwłaszcza turnieje siatkówki plażowej, w których do wygrania mają być bilety do Paryża. To sprawia, że w Ślesinie można zaplanować nie tylko koncertowy wieczór, ale wręcz cały letni dzień pełen atrakcji.

Choć pierwszy wieczór należeć będzie do Łobuzów, warto pamiętać, że 4 lipca na scenie wystąpi również Roxie. To dobra wiadomość dla tych, którzy lubią rozciągnąć weekendową zabawę na więcej niż jeden dzień i chcą złapać jeszcze więcej muzycznych emocji w plażowym klimacie.

Taki układ sprawia, że Dni Ślesina mogą przyciągnąć zarówno wiernych fanów disco polo, jak i osoby, które po prostu chcą wyskoczyć na letnią imprezę z koncertami na żywo.

Wieczór szykuje się idealny na zabawę pod chmurką

Prognoza na 3 lipca wygląda całkiem przyjaźnie dla uczestników imprezy: wieczorem w Ślesinie ma być około 18°C, pochmurnie, ale bez opadów. To bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy planują taneczną noc na plaży, choć na późniejsze godziny warto wrzucić do torby bluzę albo lekką kurtkę.

Dlaczego warto pojawić się właśnie tutaj?

Bo takie połączenie po prostu działa: plaża, lato, muzyka na żywo i taneczny repertuar, który zna niemal każdy. Nawet jeśli ktoś na co dzień nie śledzi sceny disco polo, trudno przejść obojętnie obok wydarzenia, które ma w sobie tyle wakacyjnego luzu i energii. Dni Ślesina to jeden z tych eventów, gdzie można przyjść dla atmosfery, a wrócić z głową pełną refrenów.

Dla fanów gatunku to z kolei pozycja, której zwyczajnie szkoda przegapić. Łobuzy w takim otoczeniu mogą zrobić naprawdę mocny koncert, a letnie imprezy nad wodą mają swój wyjątkowy urok, którego nie da się podrobić w żadnej hali.

Przyjazd autem? W Ślesinie warto wcześniej namierzyć parking

Osoby planujące przyjazd samochodem mogą wcześniej sprawdzić miejsca postojowe w okolicy, zwłaszcza że koncert odbędzie się przy plaży. Najbliżej są m.in. Parking przy plaży miejskiej i przystani wodnej Ślesin, Napoleona 15C oraz parking przykościelny przy ul. Kościelnej 22. W dniu dużej imprezy dobrze pojawić się odrobinę wcześniej, żeby spokojnie zaparkować i bez pośpiechu wejść w koncertowy klimat.