Skolim i Peja Slums Attack na jednej scenie! Łowicz szykuje muzyczny eksperyment 4 lipca

Już za chwilę Łowicz rozkręci prawdziwe święto miasta. Dni Łowicza 2026 odbędą się od 3 do 5 lipca, a dla fanów tanecznych brzmień najgorętszym punktem programu będzie bez wątpienia sobota, 4 lipca. To właśnie wtedy na Starym Rynku w Łowiczu pojawią się artyści, którzy potrafią porwać tłum od pierwszego refrenu.

Jeśli ktoś lubi koncerty z energią, śpiewaniem pod sceną i klimatem letniej imprezy pod gołym niebem, ten termin warto zaznaczyć grubą kreską. W line-upie są nazwiska, które świetnie odnajdują się w rozrywkowym, festynowym i przebojowym klimacie, a na czele stawki jest oczywiście Skolim.

Kto wystąpi podczas sobotnich koncertów?

Sobotni program na Starym Rynku zapowiada się naprawdę konkretnie. Na scenie pojawią się:

15:00 – Skolim

16:00 – Miłypan

17:30 – Wojciech Baranowski

19:00 – Peja Slums Attack

20:30 – Capitan Folk

Dla fanów disco polo i szeroko pojętej muzyki imprezowej najważniejsze będą przede wszystkim występy Skolima, Miłypana i Capitan Folk. To właśnie ci wykonawcy najmocniej podkręcają taneczny charakter sobotniego wieczoru.

Skolim to dziś jeden z tych artystów, przy których publiczność nie stoi w miejscu nawet przez chwilę. Jego koncerty są pełne energii, luzu i refrenów, które momentalnie niosą się po całym placu. To typ scenicznego showmana, który świetnie odnajduje się w letnich plenerach i doskonale wie, jak rozkręcić tłum.

Miłypan to z kolei propozycja dla tych, którzy lubią nowoczesne, chwytliwe granie z lekkim, imprezowym charakterem. Taki koncert idealnie wpada w wakacyjny klimat i pasuje do miejskiej zabawy, gdzie liczy się dobra energia i wspólne śpiewanie.

Nie zabraknie też Capitan Folk, który dorzuci do programu porcję żywiołowego grania z tanecznym pazurem. To jeden z tych występów, które świetnie domykają wieczór i zostawiają publiczność w imprezowym nastroju jeszcze długo po zejściu ze sceny.

Nie tylko disco polo. Łowicz stawia na mieszankę gatunków i wielką miejską zabawę

Siłą tego wydarzenia jest różnorodność. Obok artystów kojarzonych z taneczną i rozrywkową sceną pojawią się także Wojciech Baranowski oraz Peja Slums Attack. Dzięki temu sobotni program nie zamyka się w jednym gatunku i może przyciągnąć również tych, którzy po prostu szukają mocnego koncertowego wieczoru w centrum miasta.

To ważne, bo Dni Łowicza nie są imprezą tylko dla wiernych fanów jednego stylu. To wydarzenie dla wszystkich, którzy chcą poczuć wakacyjny puls miasta, spotkać się ze znajomymi i spędzić czas przy muzyce na żywo. A jeśli ktoś na co dzień nie słucha disco polo? Tym bardziej warto wpaść, bo takie koncerty najlepiej smakują właśnie w plenerze, w tłumie i przy dobrej atmosferze.

Cały weekend będzie się działo. Tak wygląda program Dni Łowicza

Muzyczne emocje w Łowiczu zaczną się już w piątek, 3 lipca. Tego dnia na Dziedzińcu ŁOK w godzinach 18:30–23:30 odbędzie się koncert hip-hopowy Street-Credit. Wystąpią Kukieła, Bumbapol, Mefiu, Fuzja, AG i Waima, a całość uzupełni DJ set. To otwarcie weekendu w mocniejszym, miejskim stylu.

W niedzielę, 5 lipca, wydarzenia przeniosą się do Parku Błonie, gdzie zaplanowano Dzień Sportowy. Główną atrakcją będzie Runmageddon, a oprócz tego w planie są też imprezy towarzyszące, które nadają całemu weekendowi jeszcze szerszy, rodzinno-rozrywkowy charakter.

Wśród dodatkowych atrakcji znalazły się także:

XI 24-godzinna Sztafetowa Pielgrzymka Biegowa Łowicz–Jasna Góra w dniach 4–5 lipca,

w dniach 4–5 lipca, II Zlot Poczuj Klasyka - 4 lipca w Parku Błonie,

- 4 lipca w Parku Błonie, Piknik Charytatywno-Motoryzacyjny - 5 lipca na Nowym Rynku w godzinach 10:00–20:00, z udziałem aut takich marek jak Lamborghini, Ferrari i McLaren.

To sprawia, że można zaplanować sobie cały weekend w Łowiczu, a nie tylko jeden koncertowy przystanek.

Na sobotni koncertowy dzień zapowiada się około 23°C i pochmurne niebo, ale bez deszczu.

Osoby wybierające się samochodem mogą celować w parkingi w samym centrum miasta, blisko koncertowej strefy. W praktyce warto sprawdzić Parking za ratuszem, Parking Stary Rynek - bezpłatny, Stary Rynek 2 oraz parking przy ul. 3 Maja 9 w Łowiczu.