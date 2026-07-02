Skolim i Peja Slums Attack na jednej scenie! Łowicz szykuje muzyczny eksperyment 4 lipca

Już za chwilę Łowicz rozkręci prawdziwe święto miasta. Dni Łowicza 2026 odbędą się od 3 do 5 lipca, a dla fanów tanecznych brzmień najgorętszym punktem programu będzie bez wątpienia sobota, 4 lipca. To właśnie wtedy na Starym Rynku w Łowiczu pojawią się artyści, którzy potrafią porwać tłum od pierwszego refrenu.
Jeśli ktoś lubi koncerty z energią, śpiewaniem pod sceną i klimatem letniej imprezy pod gołym niebem, ten termin warto zaznaczyć grubą kreską. W line-upie są nazwiska, które świetnie odnajdują się w rozrywkowym, festynowym i przebojowym klimacie, a na czele stawki jest oczywiście Skolim.
Kto wystąpi podczas sobotnich koncertów?
Sobotni program na Starym Rynku zapowiada się naprawdę konkretnie. Na scenie pojawią się:
- 15:00 – Skolim
- 16:00 – Miłypan
- 17:30 – Wojciech Baranowski
- 19:00 – Peja Slums Attack
- 20:30 – Capitan Folk
Dla fanów disco polo i szeroko pojętej muzyki imprezowej najważniejsze będą przede wszystkim występy Skolima, Miłypana i Capitan Folk. To właśnie ci wykonawcy najmocniej podkręcają taneczny charakter sobotniego wieczoru.
Skolim to dziś jeden z tych artystów, przy których publiczność nie stoi w miejscu nawet przez chwilę. Jego koncerty są pełne energii, luzu i refrenów, które momentalnie niosą się po całym placu. To typ scenicznego showmana, który świetnie odnajduje się w letnich plenerach i doskonale wie, jak rozkręcić tłum.
Miłypan to z kolei propozycja dla tych, którzy lubią nowoczesne, chwytliwe granie z lekkim, imprezowym charakterem. Taki koncert idealnie wpada w wakacyjny klimat i pasuje do miejskiej zabawy, gdzie liczy się dobra energia i wspólne śpiewanie.
Nie zabraknie też Capitan Folk, który dorzuci do programu porcję żywiołowego grania z tanecznym pazurem. To jeden z tych występów, które świetnie domykają wieczór i zostawiają publiczność w imprezowym nastroju jeszcze długo po zejściu ze sceny.
Nie tylko disco polo. Łowicz stawia na mieszankę gatunków i wielką miejską zabawę
Siłą tego wydarzenia jest różnorodność. Obok artystów kojarzonych z taneczną i rozrywkową sceną pojawią się także Wojciech Baranowski oraz Peja Slums Attack. Dzięki temu sobotni program nie zamyka się w jednym gatunku i może przyciągnąć również tych, którzy po prostu szukają mocnego koncertowego wieczoru w centrum miasta.
To ważne, bo Dni Łowicza nie są imprezą tylko dla wiernych fanów jednego stylu. To wydarzenie dla wszystkich, którzy chcą poczuć wakacyjny puls miasta, spotkać się ze znajomymi i spędzić czas przy muzyce na żywo. A jeśli ktoś na co dzień nie słucha disco polo? Tym bardziej warto wpaść, bo takie koncerty najlepiej smakują właśnie w plenerze, w tłumie i przy dobrej atmosferze.
Cały weekend będzie się działo. Tak wygląda program Dni Łowicza
Muzyczne emocje w Łowiczu zaczną się już w piątek, 3 lipca. Tego dnia na Dziedzińcu ŁOK w godzinach 18:30–23:30 odbędzie się koncert hip-hopowy Street-Credit. Wystąpią Kukieła, Bumbapol, Mefiu, Fuzja, AG i Waima, a całość uzupełni DJ set. To otwarcie weekendu w mocniejszym, miejskim stylu.
W niedzielę, 5 lipca, wydarzenia przeniosą się do Parku Błonie, gdzie zaplanowano Dzień Sportowy. Główną atrakcją będzie Runmageddon, a oprócz tego w planie są też imprezy towarzyszące, które nadają całemu weekendowi jeszcze szerszy, rodzinno-rozrywkowy charakter.
Wśród dodatkowych atrakcji znalazły się także:
- XI 24-godzinna Sztafetowa Pielgrzymka Biegowa Łowicz–Jasna Góra w dniach 4–5 lipca,
- II Zlot Poczuj Klasyka - 4 lipca w Parku Błonie,
- Piknik Charytatywno-Motoryzacyjny - 5 lipca na Nowym Rynku w godzinach 10:00–20:00, z udziałem aut takich marek jak Lamborghini, Ferrari i McLaren.
To sprawia, że można zaplanować sobie cały weekend w Łowiczu, a nie tylko jeden koncertowy przystanek.
Na sobotni koncertowy dzień zapowiada się około 23°C i pochmurne niebo, ale bez deszczu.
Osoby wybierające się samochodem mogą celować w parkingi w samym centrum miasta, blisko koncertowej strefy. W praktyce warto sprawdzić Parking za ratuszem, Parking Stary Rynek - bezpłatny, Stary Rynek 2 oraz parking przy ul. 3 Maja 9 w Łowiczu.