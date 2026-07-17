Maciej Orłoś szczerze o swojej emeryturze. Dziennikarz uważa, że powinien dostawać więcej

Kim jest Maciej Orłoś, powracający do Teleexpressu?

Maciej Henryk Orłoś to znana postać polskiego dziennikarstwa, a także prezenter, aktor i pisarz, urodzony 16 lipca 1960 roku w stolicy. W 1983 roku zakończył edukację na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Swoich sił próbował również w filmie, grając role w takich produkcjach jak "Lista Schindlera", "Panny i wdowy" czy "Wielka wsypa".

Jego największym sukcesem zawodowym okazała się jednak kariera w mediach. Prawdziwą sławę zyskał jako twarz kultowego „Teleexpressu" emitowanego w TVP1. Funkcję gospodarza tego formatu pełnił w latach 1991–2016, a do redakcji wrócił w styczniu 2024 roku. W przerwie od pracy na Woronicza współpracował z telewizją WP, założył swój kanał na platformie YouTube i tworzył chętnie słuchany podcast „W telegraficznym skrócie".

W trakcie swojej bogatej kariery zgarnął aż cztery statuetki Wiktora, włączając w to Superwiktora za całokształt twórczości, a także prestiżową Telekamerę. Orłoś jest także autorem publikacji książkowych, w tym popularnej serii opowiadań dla najmłodszych o przygodach Kubusia oraz poradników z zakresu profesjonalnych wystąpień publicznych.

MELLINA - Orłoś FB1

Dziennikarz ma za sobą trzy małżeństwa i jest ojcem czworga dzieci: synów Rafała, Jakuba i Antoniego oraz córki Melanii. W lecie 2025 roku stanął na ślubnym kobiercu po raz kolejny, żeniąc się w Warszawie z Pauliną Koziejowską. Wybranka gwiazdora telewizji publicznej jest od niego o 22 lata młodsza i również związana jest z branżą dziennikarską.

Maciej Orłoś ocenia wysokość swojej emerytury z ZUS-u

Rozmowy o finansach osób publicznych po zakończeniu aktywności zawodowej to ostatnio gorący temat w show-biznesie. Przykładem jest Artur Barciś, który wyznał, że mimo zamiłowania do pracy, wypłacane mu świadczenie jest po prostu zbyt niskie. Do dyskusji włączył się także Maciej Orłoś, który formalnie ma już status emeryta. W wywiadzie dla serwisu Plejada wyjaśnił, że choć jego sytuacja jest klarowna, to pozostawia sporo do życzenia.

- Moja emerytura nie jest tragicznie niska. Mam nawet wyższą, niż myślałem, że będę miał. Może dlatego, że te składki, które odprowadzałem, nie były wcale takie najmniejsze. Jednak przez te wszystkie lata uważam, że powinienem mieć wyższą - powiedział Orłoś.

Prezenter, podobnie jak wspomniany wcześniej Artur Barciś, nadal jest aktywny zawodowo. Jak podkreśla, czerpie dużą satysfakcję ze swojej pracy i zamierza ją kontynuować tak długo, jak pozwolą mu na to siły i zdrowie.