Pamiętasz „Jesteś szalona”? 4 lipca zaśpiewasz ją na żywo

Maciejowice szykują prawdziwe święto zabawy: Boys to finał wieczoru

4 lipca 2026 roku Rynek w Maciejowicach zamieni się w miejsce, gdzie będzie królować taneczny klimat, festynowa energia i dobrze znane rytmy. Tego dnia odbędą się Dni Maciejowic, a dla fanów disco polo najważniejsza wiadomość jest jedna: o 21:00 na scenie pojawi się legendarny zespół Boys.

To właśnie formacja Marcina Millera będzie największym magnesem sobotniego programu. Dla wielu słuchaczy to zespół-instytucja, bez którego trudno wyobrazić sobie prawdziwą imprezę pod chmurką. Kto choć raz bawił się przy takich numerach jak „Jesteś szalona” czy „Wolność”, ten doskonale wie, że podczas tego koncertu o stanie w miejscu raczej nie będzie mowy.

Program dni Maciejowic

Impreza w Maciejowicach wystartuje już o 15:00 i potrwa do 2:00 w nocy. To oznacza długi, letni dzień w pełni wypełniony muzyką, atrakcjami i wspólną zabawą.

15:00 – set DJ Nielo

– set DJ Nielo 15:30 – występy wokalne dzieci i młodzieży

– występy wokalne dzieci i młodzieży 16:40 – oficjalne otwarcie rynku

– oficjalne otwarcie rynku 17:00 – koncert Agnes Violin

– koncert Agnes Violin 18:00 – oprawa muzyczna DJ Nielo

– oprawa muzyczna DJ Nielo 19:00 – pokaz iluzji Macieja Kulhawika

– pokaz iluzji Macieja Kulhawika 19:30 – kolejny set DJ Nielo

– kolejny set DJ Nielo 20:00 – koncert zespołu News

– koncert zespołu News 21:00 – koncert gwiazdy wieczoru, zespołu Boys

– koncert gwiazdy wieczoru, zespołu Boys 22:30–2:00 – zabawa taneczna z DJ

Miejsce wydarzenia: Rynek w Maciejowicach .

Kto jeszcze pojawi się na scenie?

Zanim na scenę wyjdzie główna gwiazda wieczoru, publiczność rozgrzeją inni wykonawcy. Zespół News, który zaprezentuje się o 20:00, to propozycja idealna dla tych, którzy lubią nowocześniejsze, taneczne brzmienie w lekkim, imprezowym stylu. Ten koncert może być świetnym wstępem do finałowego uderzenia Boysów.

W programie znalazła się także Agnes Violin, która o 17:00 pokaże bardziej widowiskowe, sceniczne oblicze muzycznej części imprezy. Do tego dochodzi Maciej Kulhawik z pokazem iluzji o 19:00, więc będzie też chwila na efekt „wow” poza samym śpiewaniem i tańcami.

Całość spina DJ Nielo, który zadba o klimat od samego początku wydarzenia i poprowadzi publiczność przez kolejne punkty programu aż do późnowieczornej zabawy tanecznej.

To będzie coś więcej niż koncert disco polo

Dni Maciejowic nie ograniczą się wyłącznie do sceny. Organizatorzy przygotowali cały zestaw atrakcji, dzięki którym na rynek można wybrać się nie tylko dla samego koncertu, ale po prostu dla letniego klimatu i rodzinnej rozrywki.

stoiska KGW

gastronomia

loty helikopterem

wesołe miasteczko

animacje dla dzieci

fotobudka 360

giga maskotki

Dzięki temu to wydarzenie ma szansę przyciągnąć nie tylko wiernych fanów disco polo. Jeśli ktoś po prostu szuka pomysłu na sobotni wypad, chce spędzić czas z rodziną albo poczuć klimat letniego festynu z muzyką na żywo, Maciejowice mają bardzo mocny argument.

Możecie być też w pełni spokojni o pogodę. Prognoza na sobotni wieczór wygląda zachęcająco: temperatura ma utrzymać się w okolicach 19°C, nie są zapowiadane opady, choć niebo może być mocno zachmurzone. Na koncert warto więc zabrać lekką bluzę lub cienką kurtkę, zwłaszcza jeśli planujecie zostać na tanecznej zabawie do nocy.

Jeśli lubicie disco polo, ten punkt kalendarza jest oczywisty. A jeśli po ten gatunek sięgacie tylko od czasu do czasu, to właśnie takie imprezy najlepiej pokazują, dlaczego od lat przyciąga on tłumy. Letni wieczór, rynek pełen ludzi, sceniczne światła i wielkie hity: ten zestaw po prostu ma swój niepowtarzalny urok.