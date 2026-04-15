Światowy fenomen wkracza do Polski. TVN zrealizuje własną wersję kultowego programu

Stacja TVN Warner Bros. Discovery poszerza swoją ramówkę o kolejny głośny format z zagranicy. Po sukcesach takich produkcji jak "The Traitors. Zdrajcy" czy "The Floor", włodarze stacji zdecydowali się na realizację polskiej odsłony "Taskmastera". Ten popularny na całym świecie program komediowy zostanie przygotowany we współpracy z firmą Constantin Entertainment Polska. Premiera telewizyjna zaplanowana jest na tegoroczną jesień, a odcinki będą emitowane w najlepszym czasie antenowym.

Zasady programu "Taskmaster". Na czym polega brytyjski format?

Twórcą tego unikalnego widowiska jest brytyjski komik Alex Horne, a za globalną dystrybucję odpowiada przedsiębiorstwo Avalon. Koncept opiera się na prostych, ale niezwykle angażujących założeniach. Piątka znanych uczestników, wśród których znajdują się aktorzy, komicy i barwne postacie show-biznesu, musi sprostać nietypowym wyzwaniom. Zadania te sprawdzają ich nieszablonowe myślenie i umiejętność radzenia sobie w zaskakujących sytuacjach, co często prowadzi do komicznych i nieprzewidywalnych rezultatów.

Główną twarzą produkcji jest tytułowy Taskmaster, pełniący rolę bezwzględnego sędziego. Towarzyszy mu asystent, który skrupulatnie nadzoruje zmagania gwiazd na każdym etapie rywalizacji. To właśnie specyficzna dynamika między tym duetem nadaje całości niepowtarzalnego charakteru.

Międzynarodowy sukces "Taskmastera". Miliardy odtworzeń na YouTube

Popularność tego komediowego show przybrała gigantyczne rozmiary. Format został do tej pory sprzedany do ponad 120 państw, a własne, zlokalizowane edycje stworzono na 14 rynkach, w tym w Nowej Zelandii, Australii oraz Kanadzie. Projekt błyskawicznie rozwija się również w Europie, gdzie swoje wersje zrealizowały między innymi Holandia, Portugalia, Islandia i Estonia. Do tej pory na całym świecie zamówiono niemal 950 epizodów rozłożonych na 98 sezonów.

Oprócz tradycyjnej telewizji, format bije prawdziwe rekordy popularności w internecie. Uruchomiony w 2019 roku oficjalny profil na YouTube zgromadził ponad 2,1 miliona subskrybentów i wygenerował zawrotne 14,4 miliarda odsłon, stając się potęgą w cyfrowym świecie rozrywki.

Kto poprowadzi polskiego "Taskmastera"? TVN trzyma obsadę w tajemnicy

Na ten moment władze stacji nie zdradzają, komu przypadnie w udziale prowadzenie rodzimej wersji widowiska. Telewizja TVN nie opublikowała jeszcze żadnych oficjalnych komunikatów dotyczących nazwisk gospodarzy oraz zaproszonych do zabawy gwiazd. Pewny pozostaje jedynie termin premiery – pierwszy sezon zadebiutuje na ekranach już najbliższej jesieni w ścisłym prime time.