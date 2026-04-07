Karol Nawrocki na wspólnym treningu z Pudzianem. Znany wojownik ostro zaczepił prezydenta

Trening Karola Nawrockiego z Mariuszem Pudzianowskim podzielił internautów

Wielkanocny czas przyniósł spore zaskoczenie dla obywateli śledzących poczynania Karola Nawrockiego. Głowa państwa opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z siłowni, na którym towarzyszy mu prawdziwa legenda MMA oraz zawodów strongman, Mariusz Pudzianowski. Film podpisany jako ćwiczenia z najsilniejszym człowiekiem globu błyskawicznie stał się hitem sieci, wywołując przy okazji ogromne kontrowersje. W komentarzach na Facebooku i Instagramie rozpętała się istna wojna. Część wyborców była oburzona takim zachowaniem prezydenta, podczas gdy inni nie kryli słów uznania dla jego sportowej formy. Do burzliwej debaty włączyli się również profesjonalni zawodnicy sztuk walki. Wśród nich znalazł się Mateusz Kubiszyn, znany w środowisku jako "Don Diego".

Sportowa przeszłość prezydenta nie jest wcale wielką tajemnicą, ponieważ Karol Nawrocki przed laty regularnie trenował pięściarstwo i brał czynny udział w ringowych zmaganiach. Prawdopodobnie właśnie do tej historii postanowił nawiązać Mateusz Kubiszyn, zostawiając pod nagraniem dość nietypowy komentarz.

„Panie Prezydencie, wszystko giiit, ale nie ma Pan psychy, żeby zrobić sparing na gołe łapy”

Słowa popularnego "Don Diego" zadziałały na internautów jak płachta na byka i wygenerowały kolejną falę krytyki. Znaczna część komentujących stwierdziła, że zaczepianie prezydenta w ten sposób jest mocno nie na miejscu, nawet biorąc pod uwagę luźny charakter materiału wideo z Mariuszem Pudzianowskim.

„Trochę słabe; Myślałem że mądrzejszy jesteś; Diego - Ty tak serio?; Raczej jest na tyle poważny, że nie będzie się z freakami bił, by zabłysnąć, nie róbcie z głowy państwa influ, żyjcie w swojej bańce”

Widząc potężne oburzenie wśród użytkowników Instagrama, główny zainteresowany postanowił ostudzić emocje. Mistrz walk na gołe pięści zamieścił odpowiedź pod swoim oryginalnym wpisem.

„Komentujący, proszę Was.. bez spineczki i "polaczkowania". Pozdrawiam Was i życzę miłego dzionka”

Mariusz Pudzianowski o relacjach z KSW, Fame i pieniądzach