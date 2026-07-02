Playboys na wielkim letnim koncercie- tłum będzie czekał na ten jeden utwór

To będzie jedna z tych imprez, przy których trudno usiedzieć w miejscu. Już jutro o godz. 21:00, w Biesiadach Kasztelan (Białasy k. Sierpca) odbędzie się koncert zespołu Playboys. W programie są też sety DJ Vafi i DJ Bugi, więc szykuje się taneczny wieczór pełen rytmu, śpiewania pod sceną i wakacyjnego klimatu do późnej nocy.

Wydarzenie wpisuje się w wakacyjny klimat biesiad i letnich spotkań przy muzyce, czyli dokładnie to, za co fani disco polo kochają takie wieczory najbardziej. Jeśli ktoś szuka prostego przepisu na udany piątek, tutaj wszystko się zgadza: znane hity, plenerowy nastrój i energia, która zwykle niesie tłum od pierwszych minut koncertu.

Największa gwiazda wieczoru? Playboys i zestaw hitów, które zna cała Polska

Playboys to marka, której fanom disco polo przedstawiać specjalnie nie trzeba. Zespół od lat trzyma mocną pozycję na scenie i regularnie dostarcza utwory, które błyskawicznie wpadają w ucho. W Białasach publiczność może spodziewać się przede wszystkim numerów, które już dawno weszły do imprezowego kanonu.

Na liście najbardziej wyczekiwanych kawałków są między innymi: „Ta jedyna”, „Bahamy”, „Morze Miami”, „Tylko Ty”, „Moja Twoja”, „Lejde” oraz „Ideały”. To właśnie te utwory najczęściej robią największe zamieszanie pod sceną i błyskawicznie zamieniają zwykły koncert w wielkie wspólne śpiewanie.

Playboys mają ten charakterystyczny styl, który świetnie łączy nowoczesne, taneczne brzmienie z lekkością i refrenami idealnymi na lato. Na żywo takie piosenki nabierają jeszcze większej mocy, a kiedy publiczność od pierwszych sekund łapie rytm, robi się dokładnie tak, jak powinno być na porządnej disco-polowej imprezie: głośno, radośnie i bez zbędnego zadęcia.

DJ Vafi i DJ Bugi dołożą taneczną energię

Choć to Playboys są główną atrakcją wieczoru, organizatorzy zadbali o to, by impreza miała odpowiednie tempo także poza samym koncertem. Na miejscu zagrają również DJ Vafi oraz DJ Bugi, co oznacza jeszcze więcej klubowo-biesiadnego klimatu i płynne przejście od koncertowych emocji do nocnej zabawy.

Dzięki temu wydarzenie ma szansę przyciągnąć nie tylko wiernych fanów disco polo, ale też tych, którzy po prostu chcą dobrze wejść w wakacyjny weekend. Taki miks scenicznego show i DJ-skiej energii zwykle sprawdza się znakomicie, szczególnie gdy w tle jest letni piątek i ochota na zabawę bez oglądania się na zegarek.

Takie wydarzenia mają swój własny, niepodrabialny klimat. Nawet osoby, które na co dzień nie śledzą nowości z tego gatunku, bardzo często dają się porwać atmosferze wspólnej zabawy. Znane refreny, swobodna wakacyjna energia i kontakt z publicznością sprawiają, że koncert disco polo działa po prostu jak gotowy zastrzyk dobrego humoru.

Warto też pamiętać, że to nie będzie zwykły występ „do posłuchania”. To raczej wieczór, podczas którego liczy się uczestnictwo: śpiewanie, taniec i ten moment, kiedy tłum łapie jeden rytm. Jeśli ktoś lubi letnie imprezy pod chmurką i chce poczuć klimat prawdziwej biesiady z rozmachem, ten adres zdecydowanie warto zapisać.

Kiedy i gdzie?

Mega koncert zespołu Playboys odbędzie się już jutro: piątek, 3 lipca 2026 roku. Start wydarzenia zaplanowano na godzinę 21:00.

Miejscem imprezy będzie Miejsce Biesiady Kasztelan, Białasy k. Sierpca. To właśnie tam rozegra się kolejny letni wieczór w rytmie disco polo, który może przyciągnąć fanów z całego regionu.

Na uczestników czeka też konkurs na darmowe wejściówki

Dobra wiadomość dla tych, którzy lubią połączyć koncertowe emocje z odrobiną szczęścia: organizatorzy przewidzieli konkurs na darmowe wejściówki. To dodatkowy smaczek, który tylko podkręca zainteresowanie wydarzeniem i sprawia, że wokół imprezy już teraz robi się naprawdę gorąco.