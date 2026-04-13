Młody kibic wbiegł na boisko w Krakowie. Klub wydał niecodzienny komunikat

Spotkanie 28. serii gier Ekstraklasy pomiędzy zespołami z Krakowa i Gdyni zakończyło się podziałem punktów po remisie 2:2.

Niedzielna rywalizacja zaprzyjaźnionych ze sobą drużyn dostarczyła zgromadzonym na trybunach widzom sporo wrażeń, a także szczerego uśmiechu za sprawą młodego fana.

Kilkuletni Filip wstrzymał na moment sportową rywalizację, dlatego włodarze małopolskiego klubu zdecydowali się wystosować oficjalny komunikat na ten temat.

Nieoczekiwana przerwa w meczu Cracovii. Oświadczenie po incydencie

Zespoły Cracovii oraz Arki od wielu lat łączą przyjazne relacje kibicowskie. Niedzielna rywalizacja na boisku miała jednak ogromne znaczenie ze względu na bardzo wyrównaną sytuację w ligowej tabeli. Zawodnicy dostarczyli fanom mnóstwo emocji. Gospodarze szybko wyszli na jednobramkowe prowadzenie, aby na początku drugiej połowy przegrywać już 1:2. Ostatecznie to interesujące widowisko zakończyło się remisem 2:2, a publiczność opuszczała stadion w niezłych nastrojach. Przyczynił się do tego również bardzo nietypowy incydent na krakowskim obiekcie.

Już na samym początku spotkania sędzia musiał na chwilę wstrzymać rywalizację. Na murawę wbiegł niespodziewanie kilkuletni chłopiec ubrany w czerwoną bluzę w barwach gospodarzy. Młody fan podbiegł energicznie do futbolówki, uderzył ją nogą i skierował się prosto na środek placu gry. Całą sytuację przerwał dopiero pracownik ochrony obiektu, a wszystko odbywało się przy głośnym aplauzie wszystkich zgromadzonych widzów. Szybko wyszło na jaw, że to pozornie zabawne wydarzenie ma znacznie głębszy kontekst. Przedstawiciele krakowskiej drużyny zamieścili w mediach społecznościowych oświadczenie wyjaśniające sprawę.

"Dzisiejsza sytuacja, która wydarzyła się podczas spotkania Cracovii z Arką, wywołała wiele emocji. Dla jednych była zaskoczeniem, dla innych powodem do chwili śmiechu. Dla młodego kibica, Filipa, był to jednak moment niezwykle poruszający, pełen przeżyć, których nie sposób mierzyć naszą codzienną miarą. Filip jest w spektrum autyzmu, a to oznacza, że świat odbiera inaczej, głębiej i często bardziej intensywnie. To, co dla nas jest jedynie ulotną chwilą, dla niego mogło stać się doświadczeniem o szczególnej wadze i znaczeniu"

Autorzy oświadczenia dodali następnie niezwykle ważne słowa skierowane bezpośrednio do całej społeczności fanów piłki nożnej.

"Jako Cracovia pragniemy przypomnieć, że stadion jest miejscem otwartym dla każdego. Niech będzie przestrzenią, w której każdy kibic, bez względu na swoje trudności, może poczuć się bezpiecznie, zaakceptowany i serdecznie przyjęty. Nie możemy jednak zapominać, że wejście na murawę niesie ze sobą realne zagrożenie, zarówno dla osoby, która się na to decyduje, jak i dla wszystkich uczestników spotkania. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich kibiców o rozwagę oraz poszanowanie zasad bezpieczeństwa, które służą nam wszystkim. Niech ta sytuacja będzie dla nas wszystkich przypomnieniem, że za każdym gestem stoi człowiek i jego historia, a w tym przypadku także wrażliwość młodego chłopca, który po prostu chciał być jak najbliżej swojej pasji"

Krótki film prezentujący spontaniczny bieg młodego Filipa po murawie zyskał ogromną popularność wśród internautów. Użytkownicy sieci błyskawicznie udostępniali nagranie w wielu serwisach społecznościowych, chwaląc postawę klubu wobec małego kibica.