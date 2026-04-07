Mówią, że to "najpiękniejsza szachistka świata". Andrea Botez podbija internet

Andrea Botez - 24-letnia ikona szachów

Urodzona 6 kwietnia 2002 roku Andrea Botez zaczęła grać w szachy już jako sześciolatka, biorąc przykład ze starszej siostry Alexandry. Szybko zaczęła odnosić sukcesy – w 2010 roku wywalczyła tytuł mistrzyni Kanady dziewcząt do lat 8, a pięć lat później triumfowała w mistrzostwach Kolumbii Brytyjskiej kobiet. Choć nie udało jej się zdobyć oficjalnego tytułu szachowego, w przeciwieństwie do siostry, jej styl gry i uroda zapewniły jej ogromną popularność na całym świecie!

Andrea Botez podbija Twitcha i YouTube

Prawdziwym przełomem okazał się wspólny projekt sióstr – kanał "BotezLive" na platformach Twitch i YouTube. Ich popularność wystrzeliła w czasie pandemii, przyciągając przed ekrany miliony widzów. Dzięki charyzmie i poczuciu humoru, siostry Botez sprawiły, że szachy stały się atrakcyjne dla nowej grupy odbiorców. Hitem internetu stały się ich streamy, w których rywalizują z przechodniami na ulicach czy z innymi twórcami internetowymi.

Zainteresowania 24-latki wykraczają jednak poza szachownicę. Andrea Botez świetnie radzi sobie jako DJ-ka, występując na międzynarodowych imprezach. Jej sety z muzyką techno i house notują setki tysięcy odtworzeń w sieci. Wszechstronność w połączeniu z urodą sprawiły, że fani okrzyknęli ją najpiękniejszą szachistką na świecie. Jej profil na Instagramie śledzi już blisko milion osób!

Sama zainteresowana traktuje te komplementy z przymrużeniem oka. Nie zmienia to faktu, że jej internetowa działalność w ogromnym stopniu wpłynęła na globalną popularyzację szachów, przyciągając do tej dyscypliny szczególnie kobiety!