Świetna passa Huberta Hurkacza w Monte Carlo. Polak gładko pokonał rywala i awansował dalej

Piotr Lekszycki
2026-04-08 20:16

Hubert Hurkacz udowadnia powrót do najwyższej dyspozycji na tenisowych kortach. Reprezentant Polski pewnie awansował do jednej ósmej finału prestiżowego turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo. Wrocławianin bez najmniejszych problemów rozprawił się z węgierskim zawodnikiem Fabianem Marozsanem, triumfując w dwóch setach 6:2 i 6:3. O miejsce w ćwierćfinale nasz tenisista powalczy z Valentinem Vacherotem.

Nocne zmiany u Huberta Hurkacza

i

Droga Huberta Hurkacza do 1/8 finału turnieju ATP w Monte Carlo

Najlepszy polski tenisista pewnie przypieczętował awans w Monako, odprawiając węgierskiego rywala bez straty seta. Poprzednie starcie wrocławianina na prestiżowych kortach ziemnych kosztowało go znacznie więcej wysiłku. W pierwszej rundzie zmagań nasz zawodnik potrzebował aż trzech setów na wyeliminowanie Luciano Darderiego. Włoski gracz stawił wówczas twardy opór, jednak ostatecznie to Polak zdołał przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, zamykając niezwykle zacięte spotkanie wynikiem 7:6(4), 5:7 oraz 6:1.

