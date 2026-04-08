Świetna passa Huberta Hurkacza w Monte Carlo. Polak gładko pokonał rywala i awansował dalej

Piotr Lekszycki 20:16

Hubert Hurkacz udowadnia powrót do najwyższej dyspozycji na tenisowych kortach. Reprezentant Polski pewnie awansował do jednej ósmej finału prestiżowego turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo. Wrocławianin bez najmniejszych problemów rozprawił się z węgierskim zawodnikiem Fabianem Marozsanem, triumfując w dwóch setach 6:2 i 6:3. O miejsce w ćwierćfinale nasz tenisista powalczy z Valentinem Vacherotem.

